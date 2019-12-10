Закон о языке надо начинать внедрять, – языковый омбудсмен

Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что она не намерена инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементаци. Об этом она сказала сегодня на своей первой пресс-конференции.

"Сейчас необходимо запустить этот закон, начать юридическую защиту государственного языка. К каждому закону можно присмотреться и сказать, что он не является совершенным. Но если мы сейчас не сдвинемся с места, а начнем переписывать, дискутировать, то мы этот процесс не запустим", - пояснила Монахова.

При этом она отметила, что будут отслеживаться исполнение и эффективность реализации закона, и возможно позже будут корректировки и уточнения.

Также Монахова сказала, что Украина как правовое государство будет в определенной степени учитывать в дальнейшей законодательной работе выводы Венецианской комиссии по закону о государственном языке. В частности речь идет о подготовке закона о национальных меньшинствах.

Кроме того, Украина подготовит официальный ответ и реплики на выводы Венецианской комиссии.

Напомним, 6 декабря Венецианская комиссия заявила, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности. Этого до сих пор не сделано, в том числе и в новом законе о государственном языке.

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