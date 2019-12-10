В Минветеранов рассказали, сколько добровольцев Донбасса получило статус УБД
Более 300 тысяч человек в Украине получили статус участника боевых действий на Донбассе, из них 160 человек – добровольцы.
Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов, передает Украинская правда.
В Министерстве создан специальный реестр участников Антитеррористической операции. По состоянию на 9 декабря там значились 375 027 бойцов, из которых 160 – с пометкой "доброволец".
Статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства.
Министерство также ведет реестр воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря в него были внесены сведения о 4 640 погибших и умерших участниках АТО и ООС.
В пресс-службе Министерства уточнили, что в этот реестр вносят как погибшие на фронте, так и умершие в гражданской жизни.
Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал, что новая Верховная Рада "будет делать все необходимое" для защиты прав ветеранов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 декабря пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о признании ветеранов УПА участниками боевых действий.
- 10 июля правительство утвердило порядок предоставления статуса участников боевых действий ветеранам Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских националистов (ОУН).