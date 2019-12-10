В одной из школ Чернигова вспышка вирусного гепатита "А"
В Черниговской общеобразовательной школе №7 зафиксирована вспышка вирусного гепатита А.
Об этом сообщает Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых. Госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписан из стационара 31 человек", – сказано в сообщении.
Больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце октября в общеобразовательной школе №7 города Чернигова было зафиксировано 13 случаев заболевания вирусным гепатитом.
- 24 октября случай дифтерии подтвердили также в киевском лицее № 303 на улице Драгоманова (Позняки, Дарницкий район).
- В течение месяца в Украину должна поступить партия сыворотки против дифтерии.