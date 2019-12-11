На опасной дороге между Киевом и Гостомелем начали устанавливать освещение
На отрезке Варшавской трассы от поста дорожной полиции до Гостомеля начались подготовительные работы по установке освещения. Об этом сообщил председатель Гостомельского поселкового совета Юрий Прилипко в Facebook.
"Уже начата работа по установке металлических опор. На участке в 4 км подготовлены места под 103 опоры", – написал он.
На этом участке дороги часто происходят ДТП, в том числе со смертельным исходом. На сайте Киевсовета неоднократно появлялись петиции, требующие расширить проезжую часть, поставить отбойники и освещение, сделать многоуровневую развязку в районе КП Пуща-Водица.
В итоге КГГА распорядилась построить сеть внешнего освещения на участке Гостомельского шоссе от поста дорожной полиции "Гостомель" до границы с Киевом.
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