За 9 месяцев Киев посетило почти 1,5 млн иностранцев

За 9 месяцев 2019 года Киев посетило 1,5 млн иностранных туристов. Еще 2,2 миллиона Киев принял украинских посетителей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Город постоянно пытается контролировать качество услуг, которые получают туристы в столице. В частности была создана рабочая группа, которая проверяет предприятия гостиничного хозяйства типа "хостел". Осуществляются регулярные рейды по проблемным хостелам по утвержденному графику. Сейчас 105 таких помещений уже проверено. И только около десятка из них исправно платят налоги, туристический сбор и соответствуют санитарным нормам", – сообщила глава постоянной комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

Согласно отчету, в течение первых 9 месяцев в столице был проведен ряд масштабных туристически привлекательных событий. В частности: Moto Open Fest, Kyiv Food & Wine Festival, Courage Bazaar, Atlas Weekend, Kyiv Art week и тому подобное. Все они пользуются огромных спросом у иностранных гостей.

Город сумел заработать от туристического сбора 61 миллион гривен.

Как ранее сообщал Фокус: