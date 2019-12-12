Глава Минюста может уволиться из-за недостаточной зарплаты

Министр юстиции Денис Малюська в интервью 24 каналу рассказал, что его не устраивает министерская зарплата, и он может уволиться из-за этого.

Чиновник заявил, что из-за маленькой зарплаты он вынужден использовать деньги, полученные на предыдущей работе. По его словам, если ситуация не изменится, он уйдет с должности.

Он объяснил, что все предыдущие месяцы работы ежемесячно получал как министр всего лишь по 16 тысяч. Однако в последний месяц ситуация изменилась в несколько лучшем направлении.

"Но вот последний месяц мы договорились о надбавке. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тысяч гривен", – сказал Малюська.

Он добавил, что такая цифра его также не удовлетворяет. Имея большую семью с четырьмя детьми, ему приходится экономить.

"С такой низкой зарплатой, которая у меня была в первые месяцы – это 16 тысяч – по моим расчетам, мне должно хватить прожить год. У меня есть с предыдущей, слава Богу, работы нормальные сбережения: пенсионные и такие... Это была международная организация, поэтому я не платил в местный пенсионный фонд, а в Штатах аккумулировались средства. А так – мои расходы стандартные ежемесячные существенно большими были. Не меньше 100 тысяч в месяц я раньше тратил. Соответственно, сейчас мы тратим меньше, пытаясь экономить. Но все равно это крайне сложно", – сказал Малюська.

"Если зарплата не поднимется хотя бы до 80 тысяч – надолго меня не хватит. Меньше – это недолгая история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", – подчеркнул министр.

Одновременно он заявил, что в правительство готово поднимать зарплату, и подчеркнул – это важно и для международных инвесторов.

"Да, конечно. Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украину, нас постоянно об этом спрашивают. Ведь понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода кроме, как поднимать заработную плату", – подытожил Малюська.

По его словам, это будет позитивным сигналом для иностранных инвесторов.

"Это будет шагом, чтобы поверить, что в Украине наконец работает нормальное правительство, и есть понимание, на что они живут и как они проводят свое время", – добавил министр.

Как ранее сообщал Фокус:

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