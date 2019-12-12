В харьковском АТБ 20 минут ловили испуганную обезьяну

В одном из магазинов сети АТБ в Харькове накануне вечером произошел курьезный случай. Сотрудникам магазина пришлось ловить обезьяну, которая прыгала по конструкциям под потолком.

Соответствующее видео в социальные сети выложили очевидцы происшествия. О произошедшем рассказали в PR-отделе торговой сети.

"Покупатель зашел с животным в зал, и оно от него убежало. По-видимому, животное было напугано незнакомой обстановкой и таким количеством людей. Так как поймать его сразу не удалось, администрация магазина решила закрыть зал и вывести покупателей. После этого за 20 минут обезьяну поймали и отдали мужчине. И уже к нему вопрос – зачем идти в магазин с животным или почему хотя бы не использовать поводок?" – отметили в PR-отделе.

Как выяснилось позже, обезьяна живет в контактном зоопарке, который находится на третьем этаже того же ТРЦ, на первом этаже которого находится супермаркет. В зоопарке корреспонденту Укринформа сказали, что животное действительно их, но никто ее в магазин не водил.

"Она убежала. Заходили сотрудники, чтобы убрать помещение, и она выскочила в дверь. А потом забежала в супермаркет, потому что была открыта дверь. С животным все хорошо", – заверили в зоопарке.

Как ранее писал Фокус:

Ученые провели исследование, в ходе которого испытуемые обезьяны проявили впечатляющую когнитивную гибкость, обыграв людей в простой компьютерной игре.