"Свободовца" Кайду отпустили на поруки после драки в Верхоовной Раде

Печерский районный суд Киева отпустил члена ВО "Свобода" и экс-нардепа седьмого созыва Алексея Кайду на поруки народных депутатов по делу о драке в помещении Верховной Рады.

Об этом сообщил глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook.

Срок действия меры пресечения действует до 12 февраля 2020 года.

LB.ua сообщает, что за Кайду поручились депутаты ВР Михаил Бондарь, Вадим Ивченко и Оксана Савчук.

11 декабря в стенах Верховной Рады экс-нардепы от ВО "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко подрались с депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцем.

В результате, последний оказался в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

По факту драки полиция открыла уголовное дело по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

По факту драки задержали нардепа 7 созыва Алексея Кайду.

Как ранее сообщал Фокус:

Первый раз депутаты нового созыва подрались 30 октября. Причиной стал отказ создать временную следственную комиссию по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Николай Скорик от ОПЗЖ начал толкаться со "слугой народа" Николаем Тищенко. Миротворцами выступили Сергей Власенко и Вадим Рабинович, а первый вице-спикер Руслан Стефанчук призвал нардепов к порядку.