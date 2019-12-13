В Черниговской области в ДТП погибли три человека

В пятницу, 13 декабря, в результате ДТП на трассе Чернигов-Мена в Черниговской области погибли три человека, еще трое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

У поселка Березна Менского района столкнулись ВАЗ-21099 и Renault Logan. В аварии погибли трое мужчин. Двух женщин и еще одного мужчину госпитализировали.

Возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Как ранее сообщал Фокус: