Успел получить гражданство. СБУ поймала перебежчика, завербованного ФСБ

В СБУ сообщили, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

"Старший офицер подразделения Воздушных сил после аннексии полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге, проходит службу в рядах вооруженных сил агрессора", – сказано в сообщении.

Сообщается, что перебежчик успел получить гражданство РФ, стал на воинский учет и трудоустроился в частное охранное агентство, подконтрольное ФСБ, которая его завербовала.

Он должен был вернуться в Украину для сбора информации и "проведения пропагандистских спецопераций по дискредитации украинской армии".

В СБУ добавили, что выполнить преступное задание он не успел, так как был уличен военной контрразведкой.

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