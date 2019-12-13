Дело Шеремета: Юлию Кузьменко взяли под стражу на два месяца
Печерский суд Киева избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко ("Лиса") по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Суд арестовал ее на два месяца до 8 февраля 2020 года.
Среди рисков назвали побег, давление на следствие, свидетелей и уничтожения доказательств. Защита будет подавать аппеляцию.
Адвокат подозреваемой Владислав Добуш ходатайствовал об отводе судьи. Защита Кузьменко настаивала на том, чтобы допросили мужчину подозреваемого, с которым она тогда проживала в законном браке, и директора больницы, в которой она работала.
На поруки Кузьменко хотели взять 13 человек.
По данным следствия, Кузьменко вместе с другим подозреваемым Андреем Антоненко закладывала взрывчатку под авто Павла Шеремета.
"Без меня меня женили". Так вот, "без меня меня судили". Суд по мне начался вчера в три часа дня, когда была нарушена презумпция невиновности. Не было ни права на проведение обысков, ничего не было. Я ничего в свою защиту сказать не могу. Не было людей, которые меня поддерживают и знаю. Вчера телевизор разрушил мою жизнь. Презумпция невиновности. Сегодня вы не смогли услышать свидетелей, которые знают, чем я занимаюсь. Поверьте, у нас есть операционные журналы, вся деятельность зафиксирована. Я бы очень просила провести все исследования, которые помогут следствию. Я готова пройти полиграф и буду инициировать прохождение этой процедуры", – сказала Кузьменко в своем последнем слове.
Как ранее сообщал Фокус:
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Подозреваемых на данный момент пятеро - рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, врач и волонтер Юлия Кузьменко, медик 25-1 аэромобильной бригады Яна Дугарь и ветераны Владислав и Инна Грищенко.
- Согласно тексту подозрения, именно Антоненко, "культивируя величие арийской расы и стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" организовал преступную группу для убийства Шеремета. При этом в документе не упоминаются Инна и Влад Грищенко.