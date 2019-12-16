"Киевгострой" возьмет кредиты для достройки жилкомплексов "Укрбуда", – директор Кушнир
Для достройки более 20 жилкомплексов "Укрбуда" "Киевгорстрой" возьмет кредиты в госбанках и использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет.
Об этом заявил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир на пресс-конференции, передает ЭП.
"За последние 10 лет у КГС накопилась нераспределенная прибыль. В то же самое время мы полагаемся на поддержку государства, КГГА, Кабмина и одновременно начали вести переговоры с госбанками о кредитовании", – заявил он.
Как именно будет происходить финансирование, Кушнир пока не знает, но, по его словам, из госбюджета деньги выделяться не будут.
В теории, это могут быть коммерческие займы для того, чтобы запустить работу предприятий и за счет будущей прибыли покрывать затраты.
В то же время перекрестного финансирования стройработ за счет средств инвесторов "Киевгорстроя" не будет.
Основной акционер "Киевгорстроя" – Киевская городская государственная администрация (80% акций). За 2018 год КГС получил 27,663 млн грн чистой прибыли.
Как ранее сообщал Фокус:
- О решении проблемы недостроев "Укрбуда" недавно в эфире телеканала "1+1" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- "Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня этот вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял Киевгорстрой", - заверил он.