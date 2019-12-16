"Киевгострой" возьмет кредиты для достройки жилкомплексов "Укрбуда", – директор Кушнир

Для достройки более 20 жилкомплексов "Укрбуда" "Киевгорстрой" возьмет кредиты в госбанках и использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет.

Об этом заявил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир на пресс-конференции, передает ЭП.

"За последние 10 лет у КГС накопилась нераспределенная прибыль. В то же самое время мы полагаемся на поддержку государства, КГГА, Кабмина и одновременно начали вести переговоры с госбанками о кредитовании", – заявил он.

Как именно будет происходить финансирование, Кушнир пока не знает, но, по его словам, из госбюджета деньги выделяться не будут.

В теории, это могут быть коммерческие займы для того, чтобы запустить работу предприятий и за счет будущей прибыли покрывать затраты.

В то же время перекрестного финансирования стройработ за счет средств инвесторов "Киевгорстроя" не будет.

Основной акционер "Киевгорстроя" – Киевская городская государственная администрация (80% акций). За 2018 год КГС получил 27,663 млн грн чистой прибыли.

Как ранее сообщал Фокус:

О решении проблемы недостроев "Укрбуда" недавно в эфире телеканала "1+1" заявил президент Украины Владимир Зеленский.