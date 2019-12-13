С Путиным можно договариваться, пенсии повысят, дома Укрбуда достроят: Зеленский в "Праве на владу"

Владимир Зеленский пришел в эфир программы "Право на владу" на "1+1". Глава государства рассказал, что понял, посмотрев Владимиру Путину в глаза, как будет проходить обмен пленными и когда завершится "эпоха бедности". Фокус собрал самые важные заявления президента

С Путиным можно вести переговоры

На протяжении восьми часов смотрели друг другу в глаза. Я ощущал большую поддержку со стороны Франции и Германии. Что касается президента РФ – это не простой, сложный человек, но мне понятно много чего с этой первой встречи. Всего говорить не буду. Но я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться

О рукопожатии с Путиным в Париже

Да (пожал руку в Париже, - ред.), как можно по-другому встречаться на высшем уровне, как можно без этого начать диалог, договариваться? Мы много чего решили, результат мы увидим до конца года уже. Если завтра нам вернут нашу землю, наш оккупированный Донбасс – то я могу пожать десять раз руку, а если вернут Крым, а нам его точно вернут, – готов пожать 100 раз.

Обмен пленными будет проходить в три этапа

Сейчас предстоит освобождение всех установленных. Это первый этап. До Нового года – мы верим в это. 18 декабря в Минске будет встреча, заседание Трехсторонней контактной группы, где будут обсуждаться эти списки. Боевики не допускали туда представителей Красного Креста, чтобы подтвердить еще списки, которые у нас есть, но они не согласованы той стороной. То есть это будет второй шаг. Третий шаг – мы проговорили с президентом Российской Федерации, нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территории России и на территории Крыма.

Минские соглашения необходимо изменить в части возвращения контроля над границей

Это очень сложно сделать, но мы должны менять. Нужно понимать, что со времени Минска прошло четыре года... Некоторые вещи можно и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы после выборов – это точно не наша позиция. Я о ней говорил не знаю сколько раз, но это окончательное решение.

Строительство стены на Донбассе – последний вариант

Для меня построение стены не план "Б", а план "последняя буква". Это последний план. Я пока очень не хотел бы, чтобы мы применили сам этот план. Потому что эта стена – я об этом говорил откровенно – она ​​уже есть. То есть нам нужно решать, как вернуть людей, их менталитет, их понимание, что они - украинцы. Это очень важно. У нас сейчас жива "стена" – погибают люди.

"Эпоха бедности" завершится до конца президентского срока Зеленского

Это будет еще на моей каденции. Мы это делаем шаг за шагом. Мы приняли много законов, связанных с детенизацией экономики, демонополизацией, деолигархизацией. Это пополнять бюджет. Каждый должен платить в этой стране налоги. Потому откуда брать пенсии, заработную плату? Зарплата увеличивается.

Пенсии будут повышать поэтапно для разных возрастных категорий

"Сначала мы повысим сильно – от 400 до 1100 гривен – пенсионерам, которым 80+. Это около 13 миллиардов в 2020 году. Потом мы будем снижать: 75+, 70+ и дальше.

О газовых переговорах с Россией

Я уверен, что мы подпишем договор на транзит. России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен. У нас труба. В принципе всем выгодно.

Проблема с недостороями Укрбуда решена

Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Все команды работали вместе: и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. Сегодня на вечер он решен. Вся эту недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял Киевгорстрой.

О подписании Петром Порошенко минских соглашений

За Петром Порошенко очень много различных грехов, связанных и с ним, и с его окружением. Я бы никогда не подписал такое соглашение. Но я не знаю, при каких условиях подписывался именно такой вариант "Минска". Мне кажется, что там было не просто. И когда я говорю "я бы никогда не подписал", я откровенно вам скажу – наверное в этой ситуации – "никогда не говори никогда".

О начале, а потом отмене показа сериала "Слуга народа" на российском телеканале ТНТ

Я очень жалею (что показ отменили, – ред.). У кого-то есть ядерное оружие. А у кого-то есть "Слуга народа.