Никогда такого не было, и вот опять. Что привез Зеленский из Парижа

Впервые за три последних года президенты стран "нормандской четверки" собрались за одним столом. На повестке – судьба Донбасса и подписание контракта на транзит газа через Украину. Ожидаемо, что прорывных решений на нынешнем саммите после такой долгой паузы принято не было. Однако, по мнению экспертов, для Зеленского уже сам факт разморозки переговоров такого уровня – это хороший результат.

В нынешнем нормандском саммите было много того, что происходило впервые. Впервые глава нашего государства Владимир Зеленский участвовал в столь серьезных переговорах. Впервые за несколько лет президент Украины пожал руку президенту России и провел с ним личную встречу. Впервые на встрече, кроме судьбы Донбасса, обсуждался газовый вопрос.

Саммит в этот раз, по сравнению с 2015 годом, прошел довольно быстро. Напомним, в последний раз заседание "нормандской четверки" продлилось более 16 часов. В 2019-м в итоге не было принято никаких серьезных конструктивных решений. Очевидно, на нынешний саммит стороны прибыли с реальным желанием действительно дать старт решению конфликта на Донбассе. Однако, как шутят в соцсетях, пока «договорились договариваться».

Нормандский формат запущен по новой

В целом перед встречей было очень много символизма. Например, флаги России и Украины находились в зале заседаний на напольной подставке с разных сторон. Причем флаг Франции находился рядом с российским, что неудивительно, учитывая весьма теплые отношения между Макроном и Путиным. Посередине – флаг Евросоюза. Затем – знамена Германии и Украины.

Так же символично в зал переговоров зашли и лидеры четырех стран: Зеленский рядом с Меркель, чуть позади – Путин с Макроном. Интересной также стала и рассадка четырех участников: наш президент сидел напротив своего российского коллеги. Соответственно, Меркель и Макрон разместились друг напротив друга.

Спустя несколько часов встречи за закрытыми дверями, Зеленский с Путиным удалились на встречу в формате тет-а-тет. "Хорошо, по-деловому", – кратко прокомментировал итоги часовых переговоров президент России, бодро шагая на ужин к остальным участниками "нормандской четверки".

Уже после полуночи главы государств вышли к прессе. "Я очень доволен результатами переговоров "нормандской четверки", – заявил журналистам улыбающийся Макрон.

В целом, судя по заявлениям остальных участников нормандского саммита, все стороны остались довольны результатами переговоров. Скорее всего, потому что принятия каких-то прорывных решений не предполагалось. Учитывая более чем трехгодичную паузу, сам факт разморозки диалога уже можно считать хорошим знаком для начала реального решения проблем на Донбассе.

"Переговоры – это не разовое мероприятие. Это процесс, который должен идти непрерывно. Нормандский формат – это процесс, который не шел более трех лет. То, что состоялась встреча, уже шаг вперед. С этой точки зрения это уже победа", – считает глава "Донбасского института региональной политики" Энрике Менендес.

Ключевыми договоренностями, которые были приняты на саммите стали:

обмен захваченными лицами в формате "всех на всех" до 31 декабря;

разведение сил на трех новых участках, полное прекращение огня;

круглосуточный мониторинг миссией ОБСЕ ситуации на Донбассе;

имплементация Украиной "формулы Штайнмайера";

проведение следующего саммита в апреле 2020 года.

"Могло быть хуже, чем ожидалось. В целом достижения очень сомнительны. Например, это касается обмена "всех на всех". Это будет обмен тех, кто формально удерживается боевиками. Они все на контроле России. Но ей необходимы гарантии и дополнительные заложники. Поэтому обмен "всех на всех" до 31 декабря не состоится, – считает политолог Тарас Черновил. – Россия, руками боевиков, будет вносить уточнения в списки, кого-то скрывать. Начнутся торги, и требования от нас больших уступок. И Зеленский на это будет вынужден пойти".

Эксперт напомнил, что решения о полном прекращении огня и мониторинг миссии ОБСЕ в формате 24/7 также принимались неоднократно, однако сторонами не выполнялись. "И то, что в этот раз стороны будут соблюдать договоренности, особенно боевики, – весьма сомнительно", – считает Черновил.

В то же время назначение новой даты следующего нормандского саммита для Владимира Зеленского, который является новичком в такого рода переговорах, – тоже достижение. Ведь если бы остальные участники четверки не были уверены в его договороспособности и не видели потенциала для дальнейших встреч, этого бы не произошло, уверен Энрике Менендес. Он напомнил, что у большинства украинцев были довольно завышенные ожидания от результатов встречи, учитывая, что с 2016 года ситуация на Донбассе по факту находилась в состоянии замороженного конфликта. Более того, в стране искусственно нагнеталась "предмайданная" ситуация, и вовсю разгонялись месседжи о возможной "зраде" Зеленским интересов страны по итогу саммита. В итоге нашего президента по возвращению из Парижа мог ожидать новый Майдан.

"Время для поступательного прогресса придет. Сейчас Зеленскому надо остудить общество, привыкшее думать в формате "зрада – перемога". С этим по результатам нормандской встречи наш президент успешно справился", – уверен эксперт.

Газ: $3 млрд в обмен на скидку

Еще одной темой для переговоров Украины с Россией стал вопрос подписания договора о транзите газа. Ожидаемо, что стороны не пришли к полноценным договоренностям, учитывая, что формат нормандского саммита не предусматривает подписание газовых документов. Однако стороны заявили, что продолжат переговоры по этому поводу. При этом надежда на успешное решение есть и у нас, и у россиян.

"Скорее всего, вопрос по газу будет решен следующим образом: Россия все-таки признает те три миллиарда долларов, которые они нам должны, – считает Тарас Черновил. – Но в обмен на это мы отзовем все дальнейшие иски в международные суды. Россия вернет нам эту сумму, но не деньгами, а распишет их как скидку на газ. Вот это именно те 25% скидки, о которых говорил Путин на пресс-конференции. Конечно, команда нашего президента преподнесет это, как невероятную победу и достижение, поскольку цену для украинцев на газ можно будет снизить".