Заморозка на долгие годы. Как соцсети отреагировали на итоги переговоров Зеленского и Путина

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель впервые сели за стол переговоров. Ситуацию на Донбассе они обсуждали около шести часов, но прорыва достичь не удалось. Теперь в соцсетях размышляют, кто вышел победителем на долгожданном саммите

Встреча нормандской четверки прошла в Елисейском дворце в Париже. Лидеры Германии, Франции, Украины и России прибыли почти без опозданий. Точнее, опоздавший был один – Владимир Путин. Впрочем, он делает это постоянно.

Толпы журналистов и зевак, собравшихся у дворца буквально на полминуты "развлекли" активистки Femen. Они топлесс выскочили из толпы и кричали "Stop Putin's war", правда французские полицейские не дали протестовать им слишком долго.

Ранее, на программе "Свобода Слова" Савика Шустера, Владимир Зеленский заявил, что едет на встречу "четверки" с сильной позицией. А еще он хочет "посмотреть Путину в глаза".

"Я говорил с Путиным по телефону, но хочу увидеть этого человека вживую. Хочу привезти из Нормандии понимание и ощущение, что все хотят закончить эту трагическую войну. Я это точно смогу понять за столом. Путина не боюсь, чего мне бояться? Я президент свободной страны, я нормальный порядочный человек. Я не продаю Украину, никогда и ни за что. Когда за твоей спиной правда и народ Украины и действительно желание прекратить войну, ты крепнешь с каждым днем", - отметил Зеленский.

Фото: Bogdan Aminov

Логично, что измученные долгим ожиданием журналисты начали оценивать встерчу Нормадской четверки, еще до начала, собственно, встречи. В таком серьезном деле была интересна каждая деталь. Обсуждали, например, тот факт, что Путина привезли на бронированном авто с российскими номерами: или машина летела вместе с президентом, или дожидалась "хозяина" в гараже посольства.

Саммит начался с опозданием почти в полтора часа. Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президента РФ Владимир Путин зашли в зал переговоров вместе и сразу сели за круглый стол. При этом руки друг другу на камеру они не пожимали.

Почти через два часа саммит был прерван ради встречи тет-а-тет Зеленского и Путина. Итоги этой беседы Путин оценил коротко: "Хорошо! По-деловому". Надо отметить, что Путина тоже оценили, в соцсетях обсудили тот факт, что на встрече он выглядел неважно и сильно хромал.

Позже лидеры стран опять сели за общий стол и саммит продолжился. По итогам было опубликовано коммюнике встречи и анонсирован новый саммит, который состоится через четыре месяца.

В целом итоги саммита встретили весьма позитивно. Те, кто боялся "капитуляции" Украины на саммите, ее не дождался, а те, кто верили в президента, утвердились в своем мнении.

При этом в соцсетях отметили и отсутствие существенного прогресса по итогам шестичасовой встречи. Анализируя отдельные пункты достигнутых договоренностей большинство пользователей сходятся во мнении, что позиционное протовостояние Киева и Москвы продолжается и вчера состоялась только "разведка боем". Главные же дипломатические баталии еще впереди.

Отметим, что даже многие критики Зеленского позитивно оценили его поведение на переговорах. Мол, держался президент достойно и начал понимать, кто такой Путин.





В тоже время в соцсетях прозвучало мнение, что Зеленский не нарушил "красные линии" благодаря предупредительным акциям протеста, которые в последнии дни проходили в центре Киева.

Но такой позитивный настрой раделяют не все. Нашлись и те, кто посчитал, что Зеленский пошел на поводу у Путина и пресловутые "красные линии" все-таки пересечены.

В целом встречу глав государств можно воспринимать положительно – катастрофы, которой так опасались паникеры в соцсетях, не произошло, но и решительного прорыва - также. Зеленский исполнил свою "угрозу" и посмотрел Путину в глаза. До следующей встречи четыре месяца и за это время, возможно, президент Украины выработает новую стратегию. Потому что, если на этой встрече он присматривался к противнику под надзором двух пассивных наблюдателей от Германии и Франции, то в следующий раз придется действовать решительней. От него этого ждут.