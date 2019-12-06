Митинг против назначения Кучера в "Укрбуд": протестующие собрались под зданием ГАСИ в Киеве
2019-12-06 17:35:59
Среди собравшихся есть как инвесторы "Укрбуда", так и активисты
Под зданием Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Киеве собрался митинг против планов назначить Сергея Кучера президентом корпорации "Укрбуд".
Об этом сообщает УНН.
Протестующие утверждают, что Сергей Кучер имеет тесную связь с Максимом Микитасем, бывшим собственником компании, в период деятельности которого компания заморозила ряд строек, и теперь 13 тыс. семей рискуют остаться без уже оплаченных квартир.
Также митингующие возмущены назначением главой ГАСИ Александра Строкача, которого они считают ставленником прежнего руководителя Алексея Кудрявцева. В руках у протестующих плакаты "Кудрявцев и Строкач уничтожают Киев!", "Кучер – Кудрявцев – Коррупция!", "Вон старых смотрящих!" и другие.
Отметим, что среди собравшихся есть как инвесторы "Укрбуда", так и активисты.
Как ранее сообщал Фокус:
- Экс-президент корпорации Укрбуд Девелопмент Максим Микитась вышел из строительного бизнеса.
- 2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю.
- 4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн.
- В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.
- 22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда все же отправила под арест до 14 ноября экс-нардепа Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен.