Митинг против назначения Кучера в "Укрбуд": протестующие собрались под зданием ГАСИ в Киеве

Среди собравшихся есть как инвесторы "Укрбуда", так и активисты

Под зданием Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Киеве собрался митинг против планов назначить Сергея Кучера президентом корпорации "Укрбуд".

Об этом сообщает УНН.

Протестующие утверждают, что Сергей Кучер имеет тесную связь с Максимом Микитасем, бывшим собственником компании, в период деятельности которого компания заморозила ряд строек, и теперь 13 тыс. семей рискуют остаться без уже оплаченных квартир.

Также митингующие возмущены назначением главой ГАСИ Александра Строкача, которого они считают ставленником прежнего руководителя Алексея Кудрявцева. В руках у протестующих плакаты "Кудрявцев и Строкач уничтожают Киев!", "Кучер – Кудрявцев – Коррупция!", "Вон старых смотрящих!" и другие.

Отметим, что среди собравшихся есть как инвесторы "Укрбуда", так и активисты.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-президент корпорации Укрбуд Девелопмент Максим Микитась вышел из строительного бизнеса.

2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю.

4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн.

В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.