Новый глава Института нацпамяти назвал свои три главные задачи

Заменивший Владимира Вятровича на посту главы Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью телеканалу Прямой назвал три основные задачи, которые он считает приоритетными на своей должности.

"Завершение декоммунизации – это первое. Признание Голодомора геноцидом украинского народа в мире – это второе. Усиление гуманитарной составляющей в противодействии российской информационной агрессии – это третье", – сказал Дробович.

При этом он заявил, что завершение процесса декоммунизации начинается с публичного пространства. С демонтажа памятников коммунистической эпохи.

Дробович подчеркнул, что было бы великой победой, если бы Израиль признал Голодомор геноцидом украинского народа. По его мнению, одна из причин, почему это до сих пор не сделано, по его словам, - это то, что Украине нужно больше научных усилий, в частности, мирового уровня публикаций, которые бы обосновывали и объясняли, почему события 1932-33 годов – это именно геноцид.

По отношению к противодействию российской информационной агрессии, Дробович заявил, что верит, что у многих людей, которые живут на оккупированных сейчас территориях, есть понимание правды.

Он отметил, что когда Украина назад получит свои территории, первое, что нужно будет сделать – провести общественный диалог и действовать очень деликатно.

"Предлагать свое видение, предлагать истории успеха Украины, не ставить крест, не сразу давать категоричные ярлыки. Надо вступать в беседу и рассказывать: "Нам интересно, мы ценим это, потому что. А почему вы цените это? Расскажите нам". И так должно происходить это привлечение интереса. Но главным условием успеха этой кампании является успех суверенной Украины", – сказал Дробович.

Антон Дробович – кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов.

Кроме того, он работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря Кабинет Министров назначил главой Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.

Экс-Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович убежден, что достижения организации за пять лет являются необратимыми.