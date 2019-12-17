Прокуратура засекретила результаты экспертиз по делу о гибели Дмитрия Тымчука
Прокуратура засекретила результаты экспертиз по делу о гибели депутата Верховной Рады восьмого созыва Дмитрия Тымчука.
Об этом сообщают Українські Новини.
"Запрашивая информация может быть получена только в определенном Уголовным процессуальным кодексом порядке", – сообщили изданию в ГПУ.
Ведомства сослались на статью 222 УПК, согласно которой сведения досудебного расследования могут быть разглашены с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они считают возможным.
Кроме того, прокуратура Киева порекомендовала обратиться с заявлением в отдел надзора по соблюдению законов при расследовании преступлений против жизни, который ведет процессуальное руководство в данном деле.
Ранее сообщалось, что нацполиция засекретила расследование дела о гибели Дмитрия Тымчука.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 июня в Киеве в результате огнестрельного ранения погиб депутат от Народного фронта Дмитрий Тымчук.
- Правоохранители не исключают версию умышленного убийства нардепа Тымчука.
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Бывший и действующий президенты Украины выразили соболезнования близким умершего Тымчука.
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Группа народных депутатов обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посмертно наградить Дмитрия Тымчука орденом Свободы.
- Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени (посмертно) народного депутата Дмитрия Тымчука.