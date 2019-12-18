С 22 декабря безвиз с Северной Македонией станет постоянным

Соглашение между Украиной и Северной Македонией (бывшая Македония) о безвизовом режиме вступит в силу 22 декабря. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в Twitter.

Соглашением предусмотрены:

безвизовые поездки с биометрическими загранпаспортами для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180 дней);

отмена долгосрочных виз для пребывания свыше 90 дней с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи или иммиграции;

бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз.

До вступления в силу этого соглашения граждане обеих стран будут продолжать пользоваться безвизом на основании временных односторонних решений двух государств.

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