Пассажирам поездов станет проще пересекать границу: во Львове появится международный пункт контроля

Сегодня правительство приняло решение, которое упростит пассажирам поездов дорогу в Польшу и дальше в Европу. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Telegram.

"Мы создаем удобный сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции "Львов" для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей", – написал он.

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Для этого правительство открыло международный пункт контроля на этом участке, который будет функционировать постоянно и круглосуточно. Все процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться во время движения поездов.

Гончарук отметил, что это решение – результат успешного пилотного проекта, реализованного на поездах "Интерсити+" сообщением "Киев-Львов-Перемышль".

Как ранее сообщал Фокус: