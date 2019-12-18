Бунт в СИЗО Кропивницкого: введен особый режим

В СИЗО Кропивницкого, где 16 декабря произошел бунт заключенных, ввели особый режим, а также открыли уголовное дело по факту служебной халатности со стороны администрации следственного изолятора. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Минюста.

Руководство СИЗО ввело особый режим, руководствуясь ст. 19 Закона Украины "О предварительном заключении".

"Согласно статье 19 Закона Украины "О предварительном заключении", особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществления других режимных мероприятий", – говорится в сообщении.

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Прокуратура Кировоградской области, в свою очередь, открыла уголовное дело по факту насилия в отношении работника Кропивницкого СИЗО, по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание от 5 до 12 лет заключения.



Также прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации Кропивницкого СИЗО, что повлекло значительные материальные убытки, по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

В настоящее время ситуация в СИЗО полностью контролируемая.

Как ранее сообщал Фокус:

17 декабря в следственном изоляторе в Кропивницкого произошел бунт. Об этом сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать.