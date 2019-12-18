"Минера" моста Патона в Киеве приговорили к четырем годам условно
Святошинский районный суд Киева вынес приговор мужчине за ложное сообщение о минировании моста Патона в столице. Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.
Мужчина позвонил в полицию с сообщением о "минировании" со своего мобильного в 00.23 11 октября.
Во время допроса в суде обвиняемый признал вину и искренне раскаялся.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
С учетом искреннего раскаяния мужчины и отсутствия отягощающих обстоятельств суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком два года.
Как сообщали в Генпрокуратуре Украины, за 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в столичном метрополитене.
- 13 ноября Днепровский районный суд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему военному Алексею Белько, который угрожал взорвать киевский мост Метро.