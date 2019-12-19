"Стыдно, что это не сделано до сих пор". В Украине появятся электронные военные билеты
Заместитель министра обороны Алексей Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета. Об этом он сказал в ходе презентации приоритетных направлений реформы Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на 2019-2020 годы.
"В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор", - сказал Марценюк.
Также в приоритете у Минобороны в сфере электронного документооборота состоят оформление компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов и онлайн-очередь на квартиры.
Кроме того, предусматривается введение электронных рапортов.
Как сообщал ранее Фокус:
- В рамках реформы ВСУ планируется разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его фракция работает над законодательной инициативой об отмене призыва на военную службу.