В Киеве зажгли главную елку Украины
В День Святого Николая на Софийской площади в Киеве в 19:00 официально зажгли огни главной елки страны.
Празднование началось в 17:00 со встречи со Святым Николаем и карнавального шествия, после этого состоялся концерт с оркестром.
Отмечается, что высота елки – более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. А вокруг елки расположены главные герои сказки о Щелкунчике.
В мероприятии открытия принял участие городской глава Киева Виталий Кличко, также в программе – выступления группы "Друга ріка" и Национального академического оркестра народных инструментов Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря в центре Киева на Софийской площади поставили главную елку Украины.
- На прошлый Новый год главную елку Харькова признали самой высокой в Украине. Харьковскую елку внесли в Национальный реестр рекордов.
- А 2019 год под главной елкой Украины встретили 12 тысяч человек. Всего в центре столицы побывало 15 тысяч человек.