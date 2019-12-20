Мирный житель в Марьинке был убит снайпером, – штаб ООС

Мирному жителю, который погиб 18 декабря в результате обстрела боевиков в Марьинке Донецкой области, было 57 лет. Он погиб от пули снайпера, которая попала ему в спину.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"18 декабря на одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского обстрела получил ранения мирный житель. Военнослужащими бригады была оперативно организована эвакуация пострадавшего из сектора обстрела. Военные медики пытались вернуть мужчину к жизни, но это было бесполезно. Через несколько минут мужчина скончался на месте возле собственного двора. По словам соседки погибшего, мужчину звали Михаил, ему было 57 лет. Он как всегда сидел на скамейке возле своего двора, когда в спину попал вражеский снайпер. Пуля застряла в животе", – сказано в сообщении.

После ранения он прошел около 10 метров.

По словам штаба ООС, в течение последних нескольких дней на участке фронта вблизи Марьинки ситуация неспокойная. Боевики ведут огонь по позициям украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, активизировались снайперы.

Напомним, 18 декабря в Марьинке погиб мирный житель. Кроме того, на Донбассе погиб погиб старший солдат 28 отдельной мотострелковой бригады Василий Лисицын.

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В штабе ООС считают, что РФ систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.