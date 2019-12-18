От пули боевиков на Донбассе погиб мирный житель

Мужчина скончался по дороге в больницу

В Марьинке (Донецкая область) около 12:00 в результате вражеского огня погиб мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Боевики вели огонь из стрелкового оружия. Украинские военнослужащие оперативно организовали эвакуацию раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела, однако по дороге в больницу он скончался.

"Эта гибель мирного жителя в Марьинке в очередной раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера на Донбассе погиб погиб старший солдат 28 отдельной мотострелковой бригады Василий Лисицын.

Как ранее сообщал Фокус:

В штабе ООС считают, что РФ систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.