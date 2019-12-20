Общение бизнеса с военкоматами при кадровом администрировании будет упрощено, – Дубилет

В правительстве работают над упрощением взаимодействия бизнеса с военкоматами при кадровом администрировании персонала. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

По его словам, речь идет о том, что по закону крупные компании должны иметь специальных сотрудников, которые ведут учет военнообязанных. Они находятся в постоянной переписке с военкоматами по всей стране, сообщая им о любом изменении статуса своих работников.

"Все эти переписки ведутся, конечно, в бумажной форме", – добавил министр.

В то же время, проблема не столько в форме документооборота, сколько в том, что вся информация, которую военкоматы требуют у бизнеса, у государства уже есть.

"Я рассчитываю, что вскоре мы сможем добиться того, что военкоматы не будут мучить бизнес этими запросами. Единственное, где взаимодействие военкоматов и бизнеса можно оставить, – это вопрос бронирования (там есть проблемы) и, возможно, каких-то учений", – заявил министр.

Дубилет подчеркнул, что военкоматы, трудовые книжки, больничные и многие другие аспекты должны быть максимально упрощены, чтобы стоимость кадрового сопровождения сотрудника была такой же низкой, как в западных странах.

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