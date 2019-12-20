Все игорные заведения должны быть закрыты сегодня до 16:00, – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков дал поручение Нацполиции прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16 часов 20 декабря 2019.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Она заключается в следующем – отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер. Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральни заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", – сказал Аваков.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что полиция готова к выполнению приказа.

По его словам, в ночь на 20 декабря полиция пресекла деятельность 152 игорных заведений, которые считаются незаконными. Из них изъяли имущества на 46 млн гривен.

"Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДСР (депатрамента стратегических расследований – ред.) на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес", – сообщил глава департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит.

Напомним, Кабинет министров Украины во время утреннего заседания в пятницу, 20 декабря, проголосовал за запрет распространения лотерей в лицензионных условиях.

Как ранее сообщал Фокус:

Выступая на форуме "Диалог власти и бизнеса" 20 июня, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо избавиться от "нафталинового постсоветского регулирования". "Взрослым людям запрещали свободно распоряжаться своим имуществом: землей, валютными ценностями, или запрещали свободно заниматься деятельностью, которая не приносит другим вреда. Например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены", – подчеркнул он.

В международном холдинге Parimatch утверждают, что легализация игорной отрасли принесет в бюджет Украины порядка 5 миллиардов гривен ежегодно, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и противодействию коррупции в профессиональном спорте.

Кабмин 29 сентября одобрил законопроект, который предусматривает легализацию игорного бизнеса.

В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса принесет бюджету страны дополнительные 2-2,5 млрд грн (около 82,9-103,7 млн долларов).