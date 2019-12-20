"Не связано с деятельностью СМИ". НАБУ подтвердили обыски на "Думская ТВ"

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подтвердили проведение обысков в здании одесского телеканала "Думская".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ проводят обыски в рамках расследования в отношении возможного злоупотребления должностными лицами Одесского областного совета во время продажи нежилых помещений в 2018 году.

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений служебных лиц Одесского облсовета во время продажи в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 в пользу ООО "Шаг вперед", – сказано в сообщении.

Целью обысков в здании "Думской" является поиск документов о передаче права собственности на данные нежилые помещения.

"Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев", – сказано в сообщении.

Напомним, телеканал заявил, что сотрудники НАБУ пришли с обысками. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала.

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