"Не связано с деятельностью СМИ". НАБУ подтвердили обыски на "Думская ТВ"

Украина
Детективы НАБУ проводят обыски в рамках расследования в отношении возможного злоупотребления должностными лицами Одесского областного совета во время продажи нежилых помещений в 2018 году