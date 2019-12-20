Бывшего депутата Николая Мартыненко будут судить в Швейцарии

Швейцарская прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще одного украинца – их обвиняют в отмывании около 2,8 млн евро. Об этом сообщил проект "Схемы".

По данным "Схем", неназванным швейцарцами украинцем является Павел Скаленко, который фигурирует вместе с Мартыненко в украинском производстве.

Правоохранители подозревают украинцев в том, что на имя оффшорной компании они открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в разных странах.

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Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении Мартыненко и его сообщников, которое вели НАБУ и САП и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Еще в начале 2019 украинские правоохранители обнародовали в суде документы, якобы, свидетельствующие о прямой связи Мартыненко с оффшорной компанией Bradcrest Investments, которая, по данным следствия, в нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получила "откаты" на подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70000000 гривен на момент транзакций).

В ответ адвокаты заявили, что Мартыненко такие документы в банк не подавал.

В украинском суде рассматривается дело о легализации и отмывания доходов. Речь идет о двух эпизодах: растрате средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» и получения взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества Skoda JS.

Как ранее сообщал Фокус: