НАБУ и САП просят Зеленского ветировать закон о снятии депутатской неприкосновенности

В антикоррупционных ведомствах утверждают, что принятый Радой законопроект снизит эффективность расследования совершенных депутатами преступлений

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура прост президента Владимира Зеленского наложить вето на законопроект №2237 о фактическом снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В бюро отметили, что принятый документ снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев, а отдельные нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить их фигурантам избежать ответственности.

В частности, в бюро обратили внимание, что, согласно законопроекту, санкционировать расследование в отношении нардепов сможет только генпрокурор.

"Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи будут передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование", – отметили в НАБУ.

Также законопроект усложнит сбор доказательств в случае, если совершенное депутатом правонарушение будет выявлено в ходе расследования другого преступления.

В НАБУ отметили, что вместе с САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации.

Напомним, сегодня Верховная Рада внесла изменения в УПК и закон о статусе народного депутата, которые должны завершить ликвидацию депутатской неприкосновенности. В то же время критики законопроекта заявили, что на самом деле документ не устранил, а "забетонировал" неприкосновенность. В частности, раскритиковали норму о праве исключительно генпрокурора санкционировать начало расследования в отношении депутатов.

Как ранее сообщал Фокус:

3 сентября Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

В полном составе не голосовала только фракция "ОПЗЖ". Во фракции "ОПЗЖ" также заявили, что намерены обжаловать законопроект в Конституционном Суде, потому что его приняли якобы с нарушением норм регламента.