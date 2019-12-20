Рада ушла на каникулы

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в пятницу, 20 декабря, закрыл последнее в этом году заседание парламента, сообщает Украинская правда.

"Коллеги, я вас поздравляю с этими праздниками, которые приближаются, и объявляю утреннее заседание Верховной Рады Украины закрытым", – сказал Разумков.

Отмечается, что во время закрытия заседания в сессионном зале оставалось лишь несколько десятков депутатов.

Согласно расписанию на сайте Рады следующее пленарное заседание должно состояться 14 января. С 20 по 24 января они будут работать не в пленарном режиме, а с избирателями.

Как ранее сообщал Фокус:

14 ноября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.