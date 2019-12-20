В Киеве запретили фейерверки и салюты до окончания войны на Донбассе

В Киеве запретили запуск фейерверков и салютов до окончания войны на Донбассе.

Данное решение, которое поддержали 78 депутатов, опубликовано на сайте Киевского городского совета.

Согласно решению, запрещено также проведение развлекательных мероприятий на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев в Киеве.

Отмечается, что организаторы должны подать заявку на проведение массового мероприятия не позже чем за 15 рабочих дней до даты, а в случае необходимости перекрытия дорог – за 45 рабочих дней.

Проведение массовых мероприятий возле культовых сооружений возможно только с согласия представителей религиозных организаций, на балансе которых они находятся.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае 2018 года в Киеве уже продлевали запрет на использование пиротехнических изделий во время проведения мероприятий и зрелищ.