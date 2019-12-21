Боевики из минометов обстреляли Золотое-4

Боевики на Донбассе обстреляли Золотое-4.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня утром, со стороны г. Золотое-5 (территория, временно подконтрольная НВФ "ЛНР"), боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли г. Золотое-4 Попаснянского района", – сказано в сообщении.

В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны 5 ноября проводил выездное заседание в Золотом-4.

Как ранее сообщал Фокус:

12 ноября в штабе ООС заявили об окончании первого этапа разведения войск в районе Богдановки и Петровского на Донбассе.

13 ноября на участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области началось разминирование территорий.