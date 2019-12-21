В курортной Затоке поселковая власть опять попалась на взятке, – СБУ
Временно исполняющий обязанности председателя Затоковского поссовета (Одесская область) Вячеслав Бокий, депутат поссовета и один из членов исполкома стали фигурантами уголовного производства о вымогательстве неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что они вымогали у местного предпринимателя $87 тысяч за выделение трех земельных участков в курортной зоне.
СБУ задержала сегодня при получении первой части взятки в размере $11 тысяч одного из них – депутата поселкового совета. По данным "Думской", это Эдуард Кушнир.
Задержали его в Овидиополе, после чего отвезли в Киев. В понедельник депутату должны избрать меру пресечения.
В ходе обысков в местах проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли 1,24 млн грн.
Следствие по делу ведет Нацполиция.
Как ранее сообщал Фокус:
- Детективы НАБУ сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору государственного предприятия "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (Украинский центр "Безопасность").
- В Украине по коррупционным каналам движется минимум $10 млрд в годовом измерении. Такую оценку привел советник президента Зеленского Олег Устенко.
- Чиновники Луганской областной госадминистрации присвоили 10 млн грн, которые предназначались на развитие социальной инфраструктуры в зоне ООС, в частности на строительство детского дома семейного типа.