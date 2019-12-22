Украл больше миллиона гривен: киберполиция поймала мошенника, обчищавшего банковские карты

В Днепропетровской области сотрудниками киберполиции был пойман 31-летний местный житель, который похитил более 1 млн гривен с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мужчина дублировал банковские карты граждан. Имитируя ошибку работы банкомата, он с помощью специальных манипуляций дублировал карточку следующего пользователя банка. Мужчине объявлено о подозрении и арестовано сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, в доме подозреваемого были обнаружены поддельные карточки, мобильные телефоны и sim-карты, использовавшиеся при совершении преступлений.

"К совершению правонарушений злоумышленник тщательно готовился. Он заказал более сотни карт, которые не имели идентификатора пользователя, то есть выступали "белым пластиком". В дальнейшем он использовал эти карточки для дубляжа оригинальных карт граждан. Преступная схема выглядела так: при использовании банкомата, он имитировал возникновение проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку следующего пользователя. Так, он получал доступ к банковским картам граждан", – отметили в киберполиции.

Далее подозреваемый менял номер телефона, привязанный к карте, на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего. Таким образом, он похищал не только деньги с карт потерпевших, но и увеличивал кредитные лимиты, а также оформлял онлайн-кредиты.

"Жителю Днепропетровской области объявлено о подозрении. Судом вынесено решение о его аресте с правом внесения залога в размере 38 420 грн", – добавили в пресс-службе.

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