На Донбассе погиб военный, еще один получил ранение, – штаб ООС

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия….В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 3 обстрела позиций ВСУ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Крымское и Новолуганское.

В ООС говорят, что подразделения соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

Как ранее сообщал Фокус:

В воскресенье, 22 декабря, во время вражеского обстрела на Донбассе был ранен один украинский военный.