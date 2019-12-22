Перед праздниками на польско-украинской границе образовались очереди

К вечеру воскресенья, 22 декабря, на польско-украинской границе образовались очереди на въезд в Украину.

Об этом в Facebook написала пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что перед пунктами пропуска "Краковец"-"Корчева" и "Шегини"-"Медика" автобусов и машин, которые ожидают оформления, больше всего.

Главная причина такого скопления транспорта – то, что украинцы, которые работают и учатся за границей, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой.

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"Пограничники принимают все меры по обеспечению ритмичного пропуска. В настоящее время пункты пропуска с украинской стороны работают в полтора – два раза больше своей проектной пропускной способности", – говорится в сообщении.

Глава Гостаможенной службы Украины Максим Нефьодов отметил в Facebook, что такие очереди на въезд из Польши в Украину перед Новым годом традиционны.

"Извините за существующее положение вещей, с нового года по утвержденному плану начинаем реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на границе. Ну а пока стараемся сделать все, что можем, с существующей пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд. Но выпустить с нашей стороны больше авто, чем пропустили поляки, мы физически неспособны", – добавил он.

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