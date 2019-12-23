Сутки на Донбассе: один погибший и один раненый
Боевики 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", − говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Крымское, Новолуганское и Новгородское.
С начала текущих суток оккупанты огневой активности не проявляли, украинские военнослужащие не пострадали.
Как ранее сообщал Фокус:
- В воскресенье, 22 декабря, во время вражеского обстрела на Донбассе был ранен один украинский военный.
- В вечерней сводке 22 декабря также сообщалось, что боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, один украинский военный погиб, еще один получил ранение.