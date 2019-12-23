При подрыве Шеремета использовали то же вещество, что было в мине, изъятой у Антоненко, – полиция
При подрыве автомобиля, в котором ехал журналист Павел Шеремет, использовалось вещество аналогичное тому, остатки которого нашли в изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко мине.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
К такому выводу пришли следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, которую провели специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
"Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50", – сообщили в МВД.
В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. На корпусе и внутри мины эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность.
Напомним, у Антоненко нашли мину МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии.
Как ранее сообщал Фокус:
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
- На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.
- Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.
- Апеляциионный суд Киева перенес судебное заседание по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко ("Риффмастера"). Следующее заседание назначили на 23 декабря.