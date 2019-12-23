В ПЦУ объяснили, чем опасен перенос даты празднования Рождества
Перенос празднования Рождества на 25 декабря может внести в украинское православие продолжительную "сумятицу".
Такое мнение у себя в Facebook выразил замглавы управления ПЦУ по внешним связям архиепископ Евстратий (Зоря).
"Поспешная календарная реформа внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", – считает Зоря.
По его мнению, перенос Рождества может "законсервировать" в УПЦ МП тысячи приходов с миллионами верующих.
К аналогичным последствиям могут привести и непродуманные попытки прорекламировать такую реформу предложениями "сдвоенного празднования".
"Риски от реформы сейчас – очевидны и реальны, в отличе от пользы для верных и Церкви", – добавил архиепископ.
Второй год подряд предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний говорит, что о переносе даты празднования Рождества речь будет идти только когда с этим согласится большинство украинцев.
Также Епифаний считает, что подобный вопрос нельзя ставить на повестку дня, пока ПЦУ "становится на ноги".
Как ранее сообщал Фокус:
- На рождественские праздники в следующем году украинцы будут отдыхать с 4 по 7 января всключительно.
- Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний принял в Нью-Йорке награду Athenagoras Human Rights Award (Премию Афинагора по правам человека).