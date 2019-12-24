Снежная "каша" и дожди: синоптик рассказала о погоде на Рождество и Новый год

С 27 декабря в Украине начнется похолодание.

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"С 27-28 декабря, в пятницу-субботу, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до 3 градусов тепла - 4 градусов мороза. Соответственно, осадки из дождя перейдут в мокрый снег и снег", – пишет она.

По ее словам, с началом похолодания в Украине дождь перейдет в мокрый снег и снег. На дорогах – снежная "каша", гололед, налипание мокрого снега.

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Что же касается погоды на католическое Рождество, то 25 декабря в Украине ожидаются дожди, в западных областях – с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня прогнозируется на уровне + 3 + 8 градусов, на юге + 7 + 12 градусов.

Потепление, согласно прогнозу Диденко, начнется с 31 декабря-1 января.

По данным Укргидрометцентра, в среду, 25 декабря, в Украине ожидается дождливая погода, местами с мокрым снегом. Ветер с переменными направлениями, до 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью и днем продержится на отметках -2...-7, на западе будет от 0 до +4. В Карпатах пойдет снег, температура воздуха будет достигать до -5.

В Киеве в среду тоже будет идти дождь. Ветер – юго-восточный, до 3-8 м/с. Температура ночью будет от +3...+5, а днем +5...+7.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее погода в Киеве побила первый декабрьский рекорд. В частности, среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.