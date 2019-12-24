В Украину прилетел "сверхсовременный" французский вертолет Super Puma Н225
Французская компания Airbus передала Украине "сверхсовременный" вертолет Super Puma Н225. Позже его отдадут Нацгвардии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Вертолет уже в Украине. Прибыл он своим ходом, пилотирование легло на плечи украинских нацгвардейцев.
В своей категории Super Puma Н225 обладает лучшей скоростью и дальностью полета.
К концу этого года в Украину прилетят еще два таких же вертолета, их отдадут Госпогранслужбе. В 2020 году Украина получит еще десять Н225-х.
Всего из Франции уже прилетели пять таких вертолетов: три передали ГСЧС, еще два – Нацгвардии.
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