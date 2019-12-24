В Украину прилетел "сверхсовременный" французский вертолет Super Puma Н225

Украина
Вскоре "супер пуму" отдадут Нацгвардии

Французская компания Airbus передала Украине "сверхсовременный" вертолет Super Puma Н225. Позже его отдадут Нацгвардии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Вертолет уже в Украине. Прибыл он своим ходом, пилотирование легло на плечи украинских нацгвардейцев.

В своей категории Super Puma Н225 обладает лучшей скоростью и дальностью полета.

К концу этого года в Украину прилетят еще два таких же вертолета, их отдадут Госпогранслужбе. В 2020 году Украина получит еще десять Н225-х.

Всего из Франции уже прилетели пять таких вертолетов: три передали ГСЧС, еще два – Нацгвардии.

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