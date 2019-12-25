Ситуация на Донбассе: ранены двое военнослужащих
На Донбассе 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики обстреляли позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел боевики совершили у населенного пункта Березово. Восемь обстрелов зафиксировано неподалеку Новолуганского, рядом с Крымским, в районе Светлодарска, Шумов, Троицкого.
Вчера, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий.
С начала этих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Крымское. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 декабря боевики обстреляли Золотое-4.
- На Донбассе погиб военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", солдат Герман Соловьев, 1990 года рождения.