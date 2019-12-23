На Донбассе погиб военнослужащий 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Герман Соловьев умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции

На Донбассе погиб военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", солдат Герман Соловьев, 1990 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

"Вчера вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады "Холодный Яр" – солдата Соловьева Германа Игоревича, 90-го года рождения. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции", – сказано в сообщении.

Герман был механиком-водителем. Родом из Каменского, жил в Днепре. В ВСУ пришел в сентябре 2018 года, а к 93-й бригаде присоединился, когда та вышла в Донецкую область, воевал в Верхнеторецком.

"Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали – сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", – говорят побратимы.

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