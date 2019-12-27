Организатора псевдореферендума в "ДНР" приговорили к 5 годам

Украина
С испытательным сроком 1 год

Одну из организаторш так называемого референдума в Донецкой области в 2014 году приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что 51-летняя жительница Бахмутского района совершила уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть умышленные действия с целью изменения пределов территории и госграницы Украины. Ей объявил обвинительный приговор Артемовский горрайонный суд.

Установлено, что в мае 2014 года женщина добровольно участвовала в проведении  псевдореферендума о самостоятельности "ДНР".

Она работала председателем так называемой избирательной комиссии в селе Опытное.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Ранее в Луганской области объявили о подозрении организатору псевдореферендума в поддержку "ЛНР". В мае 2014 года мужчина совместно с другими злоумышленниками организовал избирательный участок для проведения так называемого "референдума по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" на территории с. Плотина Станично-Луганского района Луганской области.