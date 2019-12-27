Организатора псевдореферендума в "ДНР" приговорили к 5 годам
Одну из организаторш так называемого референдума в Донецкой области в 2014 году приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Отмечается, что 51-летняя жительница Бахмутского района совершила уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть умышленные действия с целью изменения пределов территории и госграницы Украины. Ей объявил обвинительный приговор Артемовский горрайонный суд.
Установлено, что в мае 2014 года женщина добровольно участвовала в проведении псевдореферендума о самостоятельности "ДНР".
Она работала председателем так называемой избирательной комиссии в селе Опытное.
Как ранее сообщал Фокус:
- Весной двум организаторам "референдума" в Донецкой области объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В СБУ установили, что глава и депутат поселкового совета Бахмутского района принимали активное участие в организации незаконного референдума в поселках Мироновское и Новолуганское.
- Ранее в Луганской области объявили о подозрении организатору псевдореферендума в поддержку "ЛНР". В мае 2014 года мужчина совместно с другими злоумышленниками организовал избирательный участок для проведения так называемого "референдума по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" на территории с. Плотина Станично-Луганского района Луганской области.