Организатора псевдореферендума в "ДНР" приговорили к 5 годам

Одну из организаторш так называемого референдума в Донецкой области в 2014 году приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что 51-летняя жительница Бахмутского района совершила уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть умышленные действия с целью изменения пределов территории и госграницы Украины. Ей объявил обвинительный приговор Артемовский горрайонный суд.

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Установлено, что в мае 2014 года женщина добровольно участвовала в проведении псевдореферендума о самостоятельности "ДНР".

Она работала председателем так называемой избирательной комиссии в селе Опытное.

Как ранее сообщал Фокус:

Весной двум организаторам "референдума" в Донецкой области объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В СБУ установили, что глава и депутат поселкового совета Бахмутского района принимали активное участие в организации незаконного референдума в поселках Мироновское и Новолуганское.