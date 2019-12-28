В Харькове мужчина поджег двери ОГА
В Харькове задержали мужчину, который поздно вечером поджег вход в здание облгосадминистрации.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Харьковская полиция задержала подозреваемого в поджоге двери административного здания. За совершение данного правонарушения полиция оперативно задержала гражданина 1972 г.р.", – сказано в сообщении.
Поджог входной двери ОГА произошло около 23:20 27 декабря. Пожар потушили своими силами до приезда пожарных. По предварительным данным, повреждено около 2 кв м полотна двери. Пострадавших нет.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 июня в Одессе в здании психиатрической больницы на улице Академика Воробьева произошел пожар. В результате пожара погибли шесть человек: медсестра и пять пациентов.
- В Киеве в ноябре в психиатрической больнице имени Павлова трое несовершеннолетних девушек выпрыгнули из окна, чтобы сбежать. Одна из пациенток травмировалась.