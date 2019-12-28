"Железные бабочки": Госкино профинансирует фильм о катастрофе MH17

Документальный фильм "Железные бабочки" о катастрофе рейса MH17, который был сбит боевиками в небе над Донбассом в 2014 году, будет профинансирован из украинского бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Госагентства Украины по вопросам кино.

Отмечается, что договор подписан с общественной организацией "Творческое объединение "Вавилон'13". Сумма поддержки составит 2,3 миллиона гривен (54% от общей стоимости производства фильма).

Режиссер и автор сценария киноленты – Роман Любый, продюсеры – Владимир Тихий и Андрей Котляр.

"Железные бабочки – шрапнель ракеты "Бук", которой россияне летом 2014 года убили 298 пассажиров малайзийского рейса МН17, сбив самолет в небе над Донбассом. Мы думали, это конец войны. Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай. Вместо того, чтобы распутать его, фильм без эмоций исследует процесс", – сообщили в Госкино.

Показ фильма в Украине запланирован на 2020 год.

Как ранее сообщал Фокус:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.