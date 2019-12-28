Новогодние заторы: какие улицы в Киеве перекроют 31 декабря

В Киеве 31 декабря и 1 января ограничат движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской от Михайловской до Софиевской площади.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Движение будет запрещено с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января, 1 января – с 14:00 до 22:00.

В связи с запретом движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

"Киевпастранс" сообщает, что в новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи продолжат работу.

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Также до 05:00 1 января во режиме маршрутного такси будут работать автобусы: № 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут ездить с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Метро будет работать в новогоднюю ночь на три часа дольше.

Кроме того, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничения на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.



Как ранее сообщал Фокус:

В центре Киева на Софийской площади поставили главную елку Украины. Высота новогоднего дерева составила около 30 метров.