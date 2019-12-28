Новогодние заторы: какие улицы в Киеве перекроют 31 декабря
В Киеве 31 декабря и 1 января ограничат движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской от Михайловской до Софиевской площади.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Движение будет запрещено с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января, 1 января – с 14:00 до 22:00.
В связи с запретом движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.
"Киевпастранс" сообщает, что в новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи продолжат работу.
Также до 05:00 1 января во режиме маршрутного такси будут работать автобусы: № 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.
На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут ездить с изменениями:
- троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
- троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Метро будет работать в новогоднюю ночь на три часа дольше.
Кроме того, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничения на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.
Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.
Как ранее сообщал Фокус:
- В центре Киева на Софийской площади поставили главную елку Украины. Высота новогоднего дерева составила около 30 метров.
- На площади также устанавливают конструкции для сцены и обустраивают рождественский городок. По словам организаторов, рожденственские ярмарки пройдут на Софийской и Контрактовой площадях.