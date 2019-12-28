Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по Шулявскому мосту
В Киеве открыли движение по реконструированному Шулявскому мосту.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Первым по мосту проехал мэр Киева Виталий Кличко на квадроцикле и в костюме Деда Мороза.
"Этот мост уже является современным мостом, будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку, которая есть в нашем городе. Очень хорошо, что мы успели открыть движение транспорта, как и обещали, до конца года. Многие сомневались, много людей, которые скептически относились. Но могу сказать, что все те задачи, которые мы берем, мы выполняем. И следующий шаг – мы также планируем к концу следующего года запустить автосообщение между левым и правым берегами на Подольско-Воскресенском мосту. Это также будет подарком в следующем году для киевлян", – сказал Кличко.
Как ранее сообщал Фокус:
- На строительстве Шулявского путепровода 4 декабря установили последнюю 540-тонную секцию.
- Стоимость реконструкции путепровода выросла до 1 млрд 50 млн грн из-за необходимости переноса теплосети, расположенной у самого моста. По словам Кличко, эти работы не были включены в тендерную документацию, поскольку она "делается на мост".
- КГГА продлила до 15 мая 2020 года частичное ограничение движения в районе реконструкции Шулявского путепровода – на пересечении проспекта Победы и ул Вадима Гетьмана.